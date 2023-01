Torwart-Tausch in der Serie A

Der SSC Neapel und der AC Florenz tauschen ihre Torhüter. Wie Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, wechselt Pierluigi Gollini (27) auf Leihbasis an den Vesuv. Im Gegenzug dazu soll Salvatore Sirigu (36) den Weg nach Florenz finden.

Gollinis Leihe von Atalanta Bergamo an die Fiorentina wird dafür laut Romano abgebrochen. Eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro ist laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ ebenfalls Teil des Deals. Die beiden Schlussmänner sind in ihren aktuellen Vereinen nur Ersatz. Während der Ex-PSG-Star Sirigu noch gar nicht auf dem Platz stand, kommt Gollini immerhin auf neun Pflichtspiele.

