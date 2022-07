VfB: „Hervorragende Gespräche“ mit Kalajdzic – was wird aus Sosa?

Der VfB Stuttgart nimmt den aktuell ruhenden Poker um Sasa Kalajdzic (24) gelassen hin. „Es gibt keine Angebote“, verrät VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im ‚Sky‘-Interview. Grundsätzlich gebe es „immer die drei Optionen: Man verkauft, man verlängert oder lässt den Vertrag auslaufen, wenn keine Angebote da sind, die Sinn ergeben, sie anzunehmen.“

Auf welches Szenario die Causa Kalajdzic hinausläuft, bleibt abzuwarten. Mislintat beteuert aber: „Wir sind in hervorragenden Gesprächen mit Sasa über seine Situation.“ Die Hoffnung in Stuttgart, dass der charakterlich tadellose Torjäger aus Österreich auch in der kommenden Saison das Trikot mit dem Brustring trägt, ist jedenfalls nicht unbegründet.

Erst Cucurella, dann Sosa?

Abwarten ist auch das Credo im Fall von Linksverteidiger Borna Sosa (24). Der Grund: Der Markt ist noch nicht ins Rollen gekommen. „Da ist ja noch gar kein Puzzlestück-Linksverteidiger gewechselt“, bemerkt Mislintat und stellt eine These auf: „Ich glaube, ein großes Thema könnte sein, wenn Cucurella wechselt, dass dann diese Position im europäischen Markt in Gang kommt.“

Die Rede ist von Marc Cucurella, der ein starke Saison hinten links beim englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion absolviert hat. Vor allem Manchester City wirbt um den 23-jährigen Spanier, aber auch der FC Chelsea und Tottenham Hotspur mischen mit. Fast 60 Millionen Euro soll Brighton für Cucurella fordern.