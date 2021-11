Andersen wird Hongkong-Trainer

Jörn Andersen soll kurz vor einem Engagement als Nationaltrainer von Hongkong stehen. Das berichtet das ‚Hamburger Abendblatt‘. Der 58-Jährige soll Hongkong zur Asienmeisterschaft führen. Dem Bericht zufolge erhält er einen Vertrag bis 2023.

Für den Norweger, der in 21 Spielen für den Hamburger SV drei Tore schoss, ist es bereits die dritte Trainerstation in Asien. Zuvor war der ehemalige Mainz- und Oberhausen-Coach Nationaltrainer von Nordkorea und in der südkoreanischen Liga bei Incheon United tätig.