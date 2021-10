Medien: Nianzou will keine Leihe

Tanguy Nianzou strebt offenbar im kommenden Winter-Transferfenster kein Leihgeschäft an. Nach Informationen von ‚goal.com‘ und ‚spox.com‘ will sich der 19-jährige Franzose „weiter in Geduld üben“ und die Saison beim FC Bayern zu Ende spielen.

In der laufenden Saison stehen erst vier Einsätze für den Innenverteidiger zu Buche. Lediglich im DFB-Pokal gegen den unterklassigen Bremer SV (12:0) durfte Nianzou über die vollen 90 Minuten ran. Zuletzt wurde berichtet, dass auch die Bayern nicht die Absicht haben, sich zugunsten von mehr Spielpraxis zeitweilig vom Rechtsfuß zu trennen.