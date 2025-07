Lotka findet neuen Verein

Marcel Lotka (24) heuert nach seinem BVB-Abschied in der zweiten Liga an. Einem Bericht der ‚Rheinischen Post‘ zufolge unterschreibt der polnische Schlussmann am heutigen Mittwoch bei Fortuna Düsseldorf, sollte der Medizincheck wie geplant über die Bühne gehen. Dort ist Lotka, der unter anderem auch vom FC Augsburg, dem 1. FC Köln und dem 1. FC Heidenheim umworben wurde, als dritter Keeper eingeplant.

Ebenfalls in Düsseldorf zur Vertragsunterschrift erwartet wird Rechtsaußen Christian Rasmussen (22). Die sportbezogenen Untersuchungen hat der Däne bereits absolviert, zwischen einer und 1,5 Millionen Euro fließen an Ajax Amsterdam. Damit nicht genug: Mittelstürmer Cedric Itten (28) vom BSC Young Boys soll ebenfalls zeitnah zur Fortuna wechseln.