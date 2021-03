Blitzgenesung: Pedri zurück im Training

Pedri ist schneller als erwartet ins Mannschaftstraining des FC Barcelona zurückgekehrt. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, ist der 18-Jährige eine Option für das Rückspiel in der Copa del Rey gegen den FC Sevilla am morgigen Mittwoch (21 Uhr).

Erst am Samstag hatte sich Pedri im Ligaspiel gegen Sevilla (2:0) eine Muskelverletzung an der Wade zugezogen. Die Katalanen berichteten zunächst von einer ungewissen Ausfallzeit, die frühzeitige Genesung ist eine Überraschung. In der laufenden Spielzeit zählt das spanische Top-Talent zum Stammpersonal der Blaugrana und kommt auf 37 Pflichtspiele (drei Treffer, vier Assists).