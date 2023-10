Dickes Müller-Lob für DFB-Neuling

Thomas Müller (34) zeigt sich beeindruckt von DFB-Neuling Christ Führich (25). „Ich war überrascht“, sagte der DFB-Routinier im Rahmen einer Medienrunde, „dass einer wie Chris Führich nicht schneller den Sprung ins Rampenlicht geschafft hat. Da muss ich ihn noch fragen, wie seine Karriere verlaufen ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Er wundere sich darüber, „dass ein Spieler mit so viel Spielwitz und Beweglichkeit erst mit Mitte 20 in Stuttgart so richtig aufblüht“, merkte Müller noch an. Tatsächlich hat Führich beim VfB Stuttgart ein wenig Anlauf benötigt, ließ trotz guter Ansätze lange die nötige Effizienz vermissen. Zwei Tore und fünf Vorlagen sprechen in der laufenden Saison eine ganz andere Sprache.