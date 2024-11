Van Nistelrooy spricht über United-Zukunft

Ruud van Nistelrooy bleibt Manchester United auch unter dem neuen Trainer Rúben Amorim erhalten, kann sich in Zukunft aber darüber hinaus vorstellen, Chefcoach zu werden. Der 48-Jährige teilte auf seiner letzten Pressekonferenz als Interimstrainer der Red Devils am heutigen Freitag mit: „Ich habe hier einen Zweijahresvertrag als Assistent unterschrieben. Das möchte ich auch weiterhin sein.“

Der 48-Jährige ist bei den dauerkriselnden Red Devils seit Ende Oktober nach der Entlassung von Erik ten Haag zum Interimscoach aufgestiegen und gewann zwei von drei Spielen, spielte zudem 1:1 gegen den FC Chelsea. Jetzt steht am Sonntag (15 Uhr) gegen Leicester City das letzte Spiel mit van Nistelrooy als Chef an der Seitenlinie an – vorerst zumindest. „Natürlich wäre ich gerne eines Tages Trainer bei Manchester United“, so der ehemalige Stürmer des Hamburger SV.