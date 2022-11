England-Duo hofft auf Broja-Leihe

Das Interesse an Chelsea-Eigengewächs Armando Broja ist trotz seiner langfristigen Vertragsverlängerung vor zwei Monaten ungebrochen. Laut ‚CBS‘ liegen der FC Everton und Newcastle United auf der Lauer. Das Premier League-Duo schiele auf eine Ausleihe des 21-jährigen Stürmers. Auch der AC Mailand hat den Rechtsfuß im Blick.

In London will man Broja aber nach aktuellem Stand nicht abgeben. Der albanische Nationalspieler kommt an der Stamford Bridge regelmäßig zu Kurzeinsätzen. Im Oktober schoss Broja gegen die Wolverhampton Wanderers (3:0) sein erstes Chelsea-Tor im Profibereich.