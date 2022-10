Mehrere Kandidaten: Milan auf Stürmersuche

Der AC Mailand will im Winter in der Offensive nachrüsten, um im Titelkampf am Ball zu bleiben. Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, haben die Rossoneri hierfür mehrere Optionen im Blick. Armando Broja (21) vom FC Chelsea sowie Noah Okafor (22) von RB Salzburg sind demnach zwei Kandidaten. Mit den Blues haben die Mailänder ersten Kontakt aufgenommen, um über Brojas Verfügbarkeit zu sprechen. Eine Preiskategorie darüber liegt Jonathan David (22) vom OSC Lille.

Milan liegt zwar mit 26 Punkten nach elf Spieltagen auf Platz zwei in der Serie A, doch außer Olivier Giroud (36) befindet sich derzeit kein treffsicherer Mittelstürmer im Kader der Rossoneri. Sommerneuzugang Divock Origi (27) kommt auf lediglich ein Tor in zehn Partien, zudem ist der Ex-Liverpooler häufig verletzt. Altstar Zlatan Ibrahimovic (41) kann nach seiner Knie-Op frühestens Anfang des nächsten Jahres wieder eingreifen.