Weghorst vor Wechsel in die Süper Lig

Wout Weghorst steht offenbar vor einem Wechsel in die Süper Lig. Wie ‚A Spor‘ berichtet, wird der niederländische Torjäger am Abend in Istanbul erwartet, um seinen Wechsel zu Besiktas abzuschließen. Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption.

Durch seinen Wechsel vom VfL Wolfsburg zum FC Burnley im Januar erfüllte sich der 29-Jährige den Traum von der Premier League. Ein halbes Jahr und einen Abstieg in Liga zwei später, scheint dieser Traum schon beendet zu sein. Bis 2025 steht Weghorst noch in Burnley unter Vertrag, einen Abnehmer für einen permanenten Transfer konnten die Clarets dem Bericht zufolge nicht finden.