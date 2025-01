Englisches Wunderkind: Leipzig bereitet 30-Millionen-Offerte vor

Tyler Dibling, der auf der Insel schon als neues Wunderkind angepriesen wird, hat es RB Leipzig angetan. Einem ‚Sky‘-Bericht ist zu entnehmen, dass die Sachsen konkret an dem englischen Offensivakteur interessiert sind. RB sei sogar dazu bereit, dem FC Southampton 30 Millionen Euro für den Shootingstar in Aussicht zu stellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Problem: Die Saints veranschlagen einen deutlich höheren Preis für den 18-Jährigen. Hintergrund ist, dass neben Leipzig auch zahlreiche Klubs aus der Premier League die Fühler nach Dibling ausgestreckt haben, darunter Tottenham Hotspur und Manchester United. Ergo sei der Deal für den Bundesligisten schwierig umzusetzen.

Dibling kommt in der Premier League regelmäßig zum Einsatz, kann sowohl im Sturmzentrum, auf der Zehn als auch dem rechten Flügel eingesetzt werden. Der englische U21-Nationalspieler überzeugt nicht nur mit seinen Dribblings, sondern weiß seine Mitspieler mit seinem starken linken Fuß auch gut in Szene zu setzen. An Southampton ist er vertraglich bis 2028 gebunden.