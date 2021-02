Arminia berät über Neuhaus-Entlassung

Uwe Neuhaus droht nach der 0:3-Niederlage bei Borussia Dortmund womöglich das Aus. Wie der ‚kicker‘ und die ‚Neue Westfälische‘ übereinstimmend berichten, beraten die Verantwortlichen bei Arminia Bielefeld über eine Entlassung des Cheftrainers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportgeschäftsführer Samir Arabi sagt dem ‚Westfalen-Blatt‘: „Es ist unsere Aufgabe, mit der Situation verantwortungsvoll und im Sinne des Klubs umzugehen. Geschäftsführung und Gremien werden gemeinsam analysieren und bewerten.“

Sieglos-Serie

Der DSC steht aktuell auf Relegationsplatz 16. Aus den vergangenen fünf Partien, darunter gegen Abstiegskonkurrent 1. FC Köln, aber auch die Champions League-Anwärter FC Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg, sprang nur ein Punkt heraus.

Neuhaus hatte im Dezember 2018 in Bielefeld übernommen und den Abstieg in die dritte Liga souverän verhindert. In der folgenden Saison führte der 61-Jährige die Ostwestfalen nach elf Jahren Abstinenz zurück in die Bundesliga. Neuhaus‘ Vertrag auf der Alm läuft bis 2022.