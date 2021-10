Favre ein Kandidat in Newcastle?

Newcastle United erwägt offenbar die Verpflichtung von Lucien Favre. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, ist der 63-Jährige einer von mehreren Kandidaten auf den Trainer-Posten bei den Magpies. Neben dem ehemaligen BVB-Coach nennt die englische Tageszeitung auch Brendan Rodgers (48, Leicester City) und Steven Gerrard (41, Glasgow Rangers). In den vergangenen Tagen wurden in diversen Medien auch Paulo Fonseca (48, vereinslos), Antonio Conte (52, vereinslos) und Graham Potter (46, Brighton & Hove Albion) gehandelt.

Während also noch unklar ist, wer künftig beim neureichen Scheichklub auf dem Trainerstuhl sitzen wird, scheint das Aus des aktuellen Coaches Steve Bruce besiegelt. Der ‚Daily Mail‘ zufolge wird der 60-Jährige innerhalb der nächsten Tage entlassen. Wenn Newcastle am Sonntag (17:30 Uhr) Tottenham Hotspur empfängt – das erste Spiel nach der Übernahme durch ein saudisches Konsortium – werde Bruce definitiv nicht mehr an der Seitenlinie stehen.