Bochum verleiht Holtmann

Zumindest temporär gehen der VfL Bochum und Gerrit Holtmann in Kürze getrennte Wege. Nach Informationen der ‚WAZ‘ verleiht der Bundesligist den schnellen Außenstürmer an einen Verein aus der türkischen Süper Lig, nur noch Details seien zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Bochum steht Holtmann bis 2025 unter Vertrag. Beim VfL kam der 28-Jährige in den vergangenen Monaten nicht mehr über die Rolle als Einwechselspieler hinaus. Nur ein Tor und eine Vorlage verbuchte Holtmann in 23 Liga-Einsätzen der vergangenen Saison.

Lese-Tipp

Bochum beschäftigt sich mit Iyoha