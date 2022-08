Werder: Jung spricht von Verlängerung

Anthony Jung kann sich vorstellen, seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim SV Werder Bremen zu verlängern. „Ich kann mir vorstellen, hier zu bleiben. Meine Frau, der Kleine und ich – wir fühlen uns sehr wohl als Familie in Bremen. Und ich auch bei Werder. Im Ausland war ich also schon. Und in meinem Alter mit Familie beschäftigt man sich nicht mehr so groß mit Wechseln“, erklärte der 30-Jährige am heutigen Donnerstag in einer Medienrunde (zitiert via ‚DeichStube‘), „wir haben eine super Saison gespielt. Es läuft auch jetzt sehr gut. Es sprechen also einige Dinge für Werder Bremen.“

Der Verteidiger war im Sommer 2021 von Bröndby IF aus Kopenhagen nach Bremen gewechselt. Dort stand er in der Aufstiegssaison 30 Mal auf dem Platz und ist auch in der neuen Spielzeit bislang fester Bestandteil der Startelf. Gespräche über eine Verlängerung haben bereits im Sommertrainingslager stattgefunden. „Es war so eine erste Wasserstandsmeldung“, so Jung. Konkretere Verhandlungsrunden sollen laut der ‚DeichStube‘ folgen.