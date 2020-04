PSG: Paredes plaudert Cavani-Pläne aus

Leandro Parades würde seinen scheidenden Mannschaftskollegen Edinson Cavani gerne bei seinem Heimatklub Boca Juniors sehen. „Ich mache ihn verrückt deswegen“, so der Sechser von Paris St. Germain lachend gegenüber ‚TNT Sports‘, „er will aber noch ein, zwei Jahre hier in Europa bleiben.“

Vor einigen Tagen ließ schon Cavanis Mutter durchblicken, dass sich ihr Sohn noch immer auf dem Alten Kontinent – bevorzugt in Spanien – sieht. Der Vertrag des 33-jährigen PSG-Stürmers läuft nach dieser Saison aus, von einer Verlängerung ist nicht mehr auszugehen. Im Januar buhlte bereits Atlético Madrid um Cavanis Dienste.