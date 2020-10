Olsen wechselt zu Everton

Der FC Everton legt am Deadline Day noch auf der Torhüter-Position nach. Wie die Toffees bekanntgeben, wechselt Robin Olsen von der AS Rom auf Leihbasis in den Goodison Park. Über eine Kaufoption macht der Klub keine Angaben. Bei der Roma steht der 30-jährige Schwede noch bis 2023 unter Vertrag.

🔵 | We have completed the signing of goalkeeper Robin Olsen on a season-long loan from AS Roma.



Welcome, Robin! #EFC