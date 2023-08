Bestätigt: Bayern will Sangaré

Am Donnerstag berichtete FT exklusiv vom wieder aufkeimenden Interesse des FC Bayern an Ibrahim Sangaré (25) von der PSV Eindhoven. Gegenüber der niederländischen Version von ‚ESPN‘ bestätigt Kiki Musampa, ehemaliger Profi und Bruder von Sangarés Berater: „Es gibt große Vereine, die Interesse haben, wie zum Beispiel Bayern München.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem stehe Sangaré „auch bei Paris St. Germain und Liverpool auf der Liste, aber dort hat er keine Priorität“.

Lese-Tipp

Kane offiziell präsentiert: „Es ist viel Geld“

Klar ist: Sangaré verkörpert genau jenen Spielertypus, der Thomas Tuchel in seinem Kader noch fehlt. Von einer „Holding Six“, also einem Sechser, der seine Position auch hält und dort harte Arbeit gegen den Ball verrichtet, sprach der Bayern-Coach höchstselbst. An die PSV ist Sangaré noch bis 2027 vertraglich gebunden, das Arbeitspapier beinhaltet eine Ausstiegsklausel über 37 Millionen Euro.