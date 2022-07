Romagnoli wechselt zu Lazio

Alessio Romagnoli schließt sich Lazio Rom an. Wie die Römer bekanntgeben, unterschreibt der 27-jährige Innenverteidiger einen Fünfjahresvertrag. Romagnoli kommt ablösefrei, da sein Vertrag beim AC Mailand Ende Juni auslief.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit den Rossoneri feierte der Linksfuß in der vergangenen Spielzeit den Gewinn des Scudetto. Dabei führte er das Team von Stefano Pioli als Kapitän aufs Feld. Insgesamt sieben Jahre schnürte der zwölffache italienische Nationalspieler die Schuhe für Milan. Davor war der Abwehrprofi für Lazios Stadtrivalen AS Rom am Ball.