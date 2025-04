Kiel: Wehlmann muss gehen – Rebbe folgt nach

Holstein Kiel stellt sich mitten im Abstiegskampf auf der Führungsebene neu auf. Wie die Störche mitteilen, ist Carsen Wehlmann mit sofortiger Wirkung von all seinen Aufgaben als Geschäftsführer Sport entbunden. Der 52-Jährige arbeitete seit 2009 in verschiedenen Funktionen für den Nordklub. Wehlmann wird laut Mitteilung ab dem 22. April von dessen Nachfolger Olaf Rebbe abgelöst, der noch bis vor kurzem beim 1. FC Nürnberg für die Kaderplanung verantwortlich war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufsichtsratsboss Dr. Stefan Tholund dankt Wehlmann für dessen geleistete Arbeit, jedoch sei der Klub „zu der Überzeugung gelangt, den Verein zu diesem Zeitpunkt in der sportlichen Leitung neu aufzustellen.“ Weiter sagte Tholund: „Mit Olaf Rebbe kommt ein national und international erfahrener Geschäftsführer Sport, der in der jüngsten Vergangenheit bewiesen hat, auf dem Transfermarkt unter den jeweiligen Rahmenbedingungen der Vereine umsichtig und erfolgreich zu agieren. Zudem ist es ihm immer wieder gelungen entwicklungsfähige Spieler zu verpflichten, die die sportlichen Erwartungen am Ende mehr als erfüllt haben.“