Bournemouth verlängert mit „Klublegende“

Der AFC Bournemouth verlängert vorzeitig mit Rechtsverteidiger Adam Smith. Wie die Cherries offiziell vermelden, unterschreibt die 33-jährige „Klublegende“ einen Vertrag bis 2026. „Wir freuen uns sehr, Adams Vertrag hier beim AFC Bournemouth zu verlängern. Es ist eine verdiente Belohnung für seine harte Arbeit und seine Qualität über einen langen Zeitraum hinweg. Ich weiß, welch konstant hohes Maß an Professionalität er jeden Tag in den Verein einbringt. Er wird in den nächsten zwei Spielzeiten auf und neben dem Platz ein wichtiger Teil unserer Mannschaft sein“, schwärmt Sportdirektor Simon Francis.

Unter der Anzeige geht's weiter

Smith steht seit 2014 bei den Cherries unter Vertrag. Insgesamt lief er 379 Mal für Bournemouth auf und konnte 2015 und 2022 den Aufstieg in die Premier League feiern.