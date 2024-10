Klopp spricht über Nagelsmann-Nachfolge

Jürgen Klopp sieht sich in näherer Zukunft nicht als Nachfolger von Julian Nagelsmann. Am Rande der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am heutigen Dienstag wiegelte der 57-Jährige ab, als er von Journalisten auf den Posten angesprochen wurde: „Alle hoffen, dass Julian Nagelsmann das viel, viel länger macht als bis 2026.“

Unter der Anzeige geht's weiter

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte den ehemaligen Coach des FC Liverpool bei einem Auftritt im aktuellen Sportstudio als künftigen Nationaltrainer vorgeschlagen. Klopp wollte sich dazu am Dienstag jedoch nicht weiter äußern und stellte klar: „Rudi Völler ist ein sehr netter Kerl. Er wurde in diese Situation gebracht, darüber reden zu müssen.“ Klopp ist seit seinem vorzeitigen Abschied beim FC Liverpool im Sommer vereinslos. Ob er wieder ins Trainergeschäft zurückkehren wird, lässt der gebürtige Stuttgarter bislang offen.