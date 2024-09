DFB: Völler offenbart Wagner-Entscheidung & Klopp-Plan

Nach einigen schwarzen Jahren und nur schwer verdaulichen Turnieren hat der DFB mit seinem neuen Trainergespann bestehend aus Julian Nagelsmann und Sandro Wagner den Turnaround geschafft. Sportlich geht es – trotz des Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM – sichtbar wieder bergauf und auch die Fans wollen wieder mehr von der ehemals arg biederen Nationalelf sehen. Die Einschaltquoten und auch die Ticketnachfrage in den Stadien sind merklich gestiegen – die Adlertruppe macht endlich wieder Spaß.

Die gute Arbeit der Coaches weckt jedoch Begehrlichkeiten. Dabei steht in den vergangenen Wochen vor allem Co-Trainer Wagner im Vordergrund. Die TSG Hoffenheim soll dem Vernehmen nach an den Diensten des 36-Jährigen interessiert sein. Der aktuell kriselnde Klub möchte seinen ehemaligen Spieler offenbar gerne als Nachfolger des in der Kritik stehenden Pellegrino Matarazzo verpflichten. Diesem Unterfangen schiebt Rudi Völler aber nun einen Riegel vor.

Hoffenheim-Wechsel ausgeschlossen

Im aktuellen Sportstudio ließ sich der DFB-Sportdirektor über die Zukunft seiner beiden Trainer aus: „Ich möchte nicht bestätigen, dass Hoffenheim angefragt hat. Aber wir sind mit Sandro Wagner immer im Austausch. Bei der letzten Länderspielabstellung haben wir darüber gesprochen. Natürlich bekommt Sandro immer mal wieder eine Anfrage, aber wir haben mit im klar vereinbart, dass er bis zur Weltmeisterschaft 2026 bei uns bleibt. Dass er vorher zu Hoffenheim wechselt, halte ich für ausgeschlossen.“

Zudem sei Wagner selbst bei Interesse noch nicht sofort bereit für einen Bundesliga-Job: „Er macht auch erst einmal seinen Trainerschein. Er hat ja noch keinen, um eine Bundesligamannschaft trainieren zu können. Die Zusammenarbeit mit dem DFB-Trainerteam um Julian Nagelsmann ist wunderbar und gefällt ihm. Natürlich würde es ihm eventuell auch gefallen, einmal einen Bundesligaverein zu trainieren. Aber er ist noch ein junger Kerl, ein hochsympathischer Trainer, der sicher auch noch nach der Weltmeisterschaft eine große Trainerkarriere starten kann.“

Kein Weg führt an Klopp vorbei

Mit Nagelsmann sei Völler ebenso absolut zufrieden. Doch auch bei dem ehemaligen Coach des FC Bayern sei zu erwarten, dass er in seinen jungen Jahren nicht ewig Bundestrainer bleiben möchte. Für den Fall der Fälle sei für Rudi Nationale klar, bei wem er sich melden würde, wenn es um die Nachfolge geht: „Man braucht keinen Hehl daraus zu machen, dass Jürgen Klopp eine unglaubliche Vita hat. Wenn Julian sich irgendwann entscheiden würde, dass er wieder einen Topklub in Deutschland oder Europa übernehmen möchte, dann geht natürlich kein Weg an Jürgen vorbei, das ist ja klar. Wenn er es denn möchte.“