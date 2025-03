Erster Sommer-Neuzugang für Hürzeler

Brighton & Hove Albion ist kurz davor, den ersten Neuzugang für die kommende Saison einzutüten. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird Flügelstürmer Do-young Yun von Daejeon Hana Citizen zu den Seagulls wechseln. Der Klub von Cheftrainer Fabian Hürzeler wird demzufolge die festgeschriebene Ablösesumme für den 18-jährigen Südkoreaner bezahlen. Yun befindet sich gegenwärtig auf dem Weg nach England und soll laut dem Fachportal am morgigen Montag vorbehaltlich des Medizinchecks einen Vierjahresvertrag bei Brighton unterzeichnen.

Der U20-Nationalspieler wird ab Sommer jedoch zunächst an einen Verein auf dem europäischen Festland verliehen, damit er währenddessen genügend Verdienstpunkte sammeln kann, um in der darauffolgenden Saison eine Arbeitserlaubnis im Vereinigten Königreich zu erhalten. Ähnlich verfuhr Brighton schon bei Kaoru Mitoma (27), der 2021 zunächst eine Saison bei Union St.-Gilloise in Belgien verbracht hatte und erst anschließend in der Premier League durchstarten konnte.