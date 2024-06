Düsseldorf in Lauerstellung bei Matsenko

Fortuna Düsseldorf befindet sich im Rennen um den talentierten Linksverteidiger Yegor Matsenko. Die polnische Ausgabe von ‚Goal.com‘ berichtet, dass dem 22-Jährigen zwar ein attraktives Angebot aus der Serie A vorliege, die Rheinländer trotzdem durchaus interessiert seien. Sollte sich der Wechsel nach Italien zerschlagen, könnte die Fortuna beim Ukrainer in die Pole Position rücken.

Bei Matsenkos aktuellem Verein Slask Wroclaw liegen die Parteien in den Gesprächen über eine mögliche Vertragsverlängerung weit auseinander, was einen Wechsel wahrscheinlich macht. In der polnischen Ekstraklasa überzeugte der Defensivspezialist in der abgelaufenen Saison mit drei Toren und einem Assist bei 27 Einsätzen.