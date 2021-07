Hertha: Bobic über den Stand bei Cunha, Boyata & Co.

„Er schläft fast ein“, sagt Fredi Bobic süffisant über den Transfermarkt, „[…] die Großen kommen noch, und die Engländer haben noch gar nicht angefangen.“ Er rechne mit einem „spannenden August“, lässt der neue Geschäftsführer Sport von Hertha BSC gegenüber dem ‚kicker‘ wissen.

Schon etwas früher wird sich wahrscheinlich die unmittelbare Zukunft von Innenverteidiger Omar Alderete (24) klären. Hier schlägt das Pendel eindeutig in Richtung FC Valencia aus. „Dass Interesse aus Spanien da ist, ist fakt“, sagt Bobic, „aber ich habe nichts Schriftliches vorliegen.“ Der Ball liegt bei den Spaniern.

Cunha in der Bringschuld

Bei Matheus Cunha (22) ist die Sache etwas anders gelagert. Arbeitet der hochtalentierte Brasilianer an sich, hat er eine Zukunft in Berlin. Bobic: „Er muss aber ein paar Sachen an sich ändern, weil er sonst in Zukunft Probleme haben wird, egal wo er spielt. Wenn man mal was auf den Fuß kriegt, finde ich zum Beispiel, kann man auch wieder aufstehen. Wenn er sich komplett zu Hertha bekennt, ist er ein Spieler, über den wir uns keinen Kopf machen müssen.“

Ob Cunha das schafft, ist unklar, deshalb soll Hertha bei einem Gebot in der Region von 30 Millionen Euro gesprächsbereit sein. „Sein Berater war bei mir, wir haben uns ausgetauscht“, berichtet Herthas Sportchef, der Cunha nach wie vor als Herthas „besten Fußballer“ sieht.

Auch mit EM-Teilnehmer Dedryck Boyata (30) will sich Bobic zusammensetzen. „Er hat noch ein Jahr Vertrag, da gibt es ja im Grunde nur zwei Optionen.“ Was der Hertha-Macher damit meint, ist klar: Verlängern oder verkaufen. „Wir werden das ganz in Ruhe besprechen, wie sich die Situation für ihn darstellt und was er denkt“, sagt Bobic.

Bobic plant mit Selke

Stürmer Davie Selke verbrachte die vergangenen eineinhalb Spielzeiten leihweise bei Werder Bremen und kehrt nun zur Hertha zurück. Bobic weiß, dass es für den 26-Jährigen im Grunde keinen Markt gibt, wenn er sagt: „Für Davie ist es eine Riesen-Chance. Er kommt zurück, hat noch zwei Jahre Vertrag. Natürlich planen wir mit ihm.“ Aber auch so wird noch viel Arbeit auf das Hertha-Management zukommen.