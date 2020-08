Nagelsmann fordert Werner-Ersatz: „Wäre extrem dämlich“

Für Julian Nagelsmann ist klar, dass RB Leipzig einen weiteren Ersatz für Timo Werner holen wird. „Ja, den brauchen wir schon. Es wäre extrem dämlich, wenn man es anders sieht“, so die klare Ansage des RB-Cheftrainers gegenüber der ‚Sport Bild‘, „wir haben ja bereits Hee-chan Hwang geholt, können Timo aber natürlich nicht eins zu eins ersetzen und müssen seine 47 Scorerpunkte auf mehrere Schultern verteilen.“

Allzu großen Druck will der Übungsleiter seinen Vorgesetzten aber nicht machen: „Klar, aber da gibt es immer eine Diskrepanz. Der Klub will nicht unnötig Geld ausgeben, muss sein Budget einhalten. Und der Trainer will möglichst schnell seine Spieler haben. Aber es muss in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen bleiben. Dafür habe ich Verständnis.“