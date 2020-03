FC Bayern: Bilbao flirtet mit Martínez

Bei Athletic Bilbao würde man eine Rückkehr von Javi Martínez grundsätzlich weiterhin begrüßen. „Er kann Athletic immer noch helfen“, so die Einschätzung von Präsident Aitor Elizegi bei ‚Tele7‘. Der Vereinsboss sagt aber auch: „Es ist wichtig, dass er auch kommen will und das Beste geben will. Und dass er uns etwas gibt, das derzeit fehlt. Er sollte auch nicht die Perspektive versperren für einen aufstrebenden Youngster.“

Der 31-jährige Martínez verließ Bilbao im Sommer 2012 für 40 Millionen Euro und heuerte beim FC Bayern an. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft 2021 aus. Es ist also denkbar, dass der Mittelfeldspieler München im Sommer verlässt. Eine Verlängerung streben beide Seiten nicht mehr an.