Tinte trocken: Palace verpflichtet Lerma

Jefferson Lerma wird der Premier League erhalten bleiben. Der 33-fache kolumbianische Nationalspieler hat bei Crystal Palace nach FT-Informationen einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Zusätzlich gibt es die Option für eine weitere Saison. Die offizielle Verkündung der Verpflichtung soll spätestens am Wochenende stattfinden, wie FT erfuhr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits in den vergangenen Tagen keimten Meldungen zum Interesse der Eagles am 28-Jährigen auf, nun ist ein Haken dran. Zusätzlich gab es Gerüchte aus der Türkei über konkrete Bemühungen von Fenerbahce. Diese hat es nach FT-Informationen aber nie gegeben. Lerma kam 2018 zum AFC Bournemouth und lief in 184 Pflichtspielen für die Cherries auf. Sein Vertrag läuft zum Ende des Monats aus, dementsprechend wechselt der defensive Mittelfeldspieler ablösefrei zu Palace.

Lese-Tipp

Zaha vor Wechsel zu CR7