United präsentiert Amorim als neuen Trainer

Bei Manchester United ist die Ära von Erik ten Hag vorbei. Rúben Amorim soll den wankenden englischen Rekordmeister wieder in die Spur bringen. Wie die Red Devils mitteilen, unterschreibt der neue Cheftrainer einen ab dem 11. November gültigen Vertrag bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison. Der Portugiese kommt von Sporting Lissabon und kostet dank seiner Ausstiegsklausel zehn Millionen Euro Ablöse, insgesamt fließen dem Vernehmen nach 15 Millionen, weil Amorim sein Trainerteam mitbringen wird.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Amorim für zehn Millionen den Verein wechselt. Sporting hatte einst 2020 dieselbe Summe an den SC Braga bezahlt. Amorim gilt schon länger als einer der talentiertesten Trainer Europas und wurde in der Vergangenheit mehrfach mit Klubs aus der Premier League in Verbindung gebracht. Im Sommer war der 39-Jährige beispielsweise ein Thema beim FC Liverpool, um dort in die Fußstapfen von Jürgen Klopp zu treten. Bei Manchester City wurde Amorim als möglicher Nachfolger für Pep Guardiola gehandelt.

Nun ist der begehrte Portugiese bei den Red Devils gelandet, wo statt Titelkampf Krise angesagt ist. Unter ten Hag legte der Klub den schwächsten Saisonstart seit der Gründung der Premier League hin und belegt derzeit Platz 14. Mit acht Treffern nach neun Spieltagen stellt United zudem eine der drei schwächsten Offensivreihen der Liga.