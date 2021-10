Kehrer unterschreibt Profivertrag in Freiburg

Der SC Freiburg stattet Emilio Kehrer mit einem Profivertrag aus. Das teilt der Mittelstürmer über Social Media mit. „Ich bin sehr stolz und glücklich, meinen ersten Profivertrag beim SC Freiburg unterschrieben zu haben“, schreibt der 19-Jährige. Zur Laufzeit macht der Youngster keine Angaben.

In der laufenden Spielzeit verpasste Kehrer keine Partie für die Zweitvertretung der Freiburger in Liga drei. Dort erzielte der Angreifer ein Tor in 13 Spielen. Zusätzlich legte er zwei Treffer für seine Teamkollegen auf. Auf sein Bundesliga-Debüt unter Trainer Christian Streich wartet der Rechtsfuß bislang allerdings noch.