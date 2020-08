Kohfeldt gibt Diagnose bei Klaassen ab

Nach Angaben von Florian Kohfeldt hat sich Werder Bremens Mittelfeldspieler Davy Klaassen (27) nicht schwerer am Knie verletzt. „Wir haben in Bremen auch nochmal auf die MRT-Bilder schauen lassen. Es handelt sich an eine Kapselverletzung. Wir rechnen mit von jetzt an mit zehn bis zwölf Tagen Pause“, berichtet der Werder-Coach im Gespräch mit Pressevertretern. Er spüre „deutliche Erleichterung“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klaassens Ausfall sei in dieser Kürze zu verkraften. „Nicht dramatisch, weil er alle Abläufe kennt. Er hat viel bei der Fitness mitgemacht“, sagt Kohfeldt. Sein niederländischer Vize-Kapitän hatte sich die Verletzung nach einem Tritt im Training zugezogen.