Glasner über seine Zukunft: „Mir wird eh nicht geglaubt“

Oliver Glasner hat sich zu seiner Zukunft bei Eintracht Frankfurt geäußert. Gegenüber ‚Sky Sport Austria‘ sagt der 48-Jährige: „Ich weiß nicht, wer so nervös ist. Ich habe 16, 17 Monate noch Vertrag. Christian Streich hat gerade seinen Vertrag verlängert, der im Sommer ausläuft und keiner war nervös.“

Der Österreicher führt aus: „Ich weiß es nicht, warum alle so nervös sind. Ich habe keinem gesagt ‚ich will den Klub verlassen‘. Alles, was ich sage, wird mir eh nicht geglaubt und deswegen sage ich gar nichts dazu.“ Bei der SGE steht Glasner noch bis 2024 unter Vertrag. Zuletzt wurde der Übungsleiter unter anderem mit Tottenham Hotspur, Real Madrid und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht.

