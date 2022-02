ManCity: Kommt Álvarez erst im Winter?

Dass sich Julián Álvarez zukünftig Manchester City anschließen wird, ist bereits bestätigt, unklar bleibt aber der Zeitpunkt des Wechsels. Laut dem Transfer-Insider Fabrizio Romano hofft River Plate, den 22-jährigen Stürmer bis zum kommenden Winter behalten zu können. Die Entscheidung liegt jedoch bei ManCity und werde erst im Juni getroffen.

Álvarez hatte sich am Deadline Day den Skyblues angeschlossen, wurde aber umgehend an River Plate zurückverliehen. Dort zeigt der sechsfache argentinische Nationalspieler weiterhin, warum der Klub aus Manchester 17 Millionen Euro für ihn ausgab. In der Nacht zum Donnerstag traf Álvarez beim 4:1 gegen den CA Patronato dreimal.