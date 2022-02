Mainz 05: Dahmen fällt aus

Finn Dahmen steht dem FSV Mainz 05 in den kommenden Spielen nicht zur Verfügung. Wie die Rheinhessen mitteilen, hat sich der Ersatzkeeper eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Vier bis sechs Wochen muss Dahmen voraussichtlich aussetzen.

Der 23-Jährige kommt in Mainz nicht an Stammkraft Robin Zentner vorbei. Dahmen plant darum einen Wechsel im Sommer. Kürzlich machte er deutlich: „Man steht natürlich immer im Austausch und es ist so, dass die Mainzer Verantwortlichen meine persönliche Lage ähnlich sehen wie ich. Dass es für mich an der Zeit ist, zu spielen. Verschenkt wird man im Fußballgeschäft selten, aber ich glaube nicht, dass Mainz mir große Steine in den Weg legen würde.“