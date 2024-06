DFB oder ÖFB: Das sagt Wanner

Paul Wanner weiß nach eigenen Angaben noch nicht, ob er später mal für Deutschland oder Österreich auflaufen wird. Eine Entscheidung hat der 18-jährige Offensivspieler noch nicht getroffen. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ kommentiert er vor allem die Bemühungen der Österreicher wohlwollend: „Der ÖFB hat es sehr intensiv probiert, ich hatte gute Gespräche mit Trainer Ralf Rangnick und seinem Assistenten Lars Kornetka. Das schätze ich sehr.“

„Mittlerweile bemüht sich der DFB auch sehr, da hat es etwas länger gedauert“, führt Wanner aus, „seitdem Hannes Wolf beim DFB für mich zuständig ist, wurde der Kontakt viel mehr, auch mit Julian Nagelsmann gab es einmal Kontakt.“ Nun will sich der Youngster aber erst einmal bei seinem neuen Leihklub 1. FC Heidenheim in der Bundesliga etablieren. Es ist die zweite Leihe für Wanner. Vergangene Saison lief das Bayern-Juwel für die SV Elversberg in der zweiten Liga auf (28 Spiele, sechs Tore, drei Vorlagen).