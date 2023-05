Einigung erzielt: Augsburg tütet ersten Sommertransfer ein

Der FC Augsburg macht allem Anschein nach das Rennen um Mittelfeldspieler Tim Breithaupt. Mit dem 21-Jährigen vom Karlsruher SC ist sich der Bundesligist nach Informationen des ‚kicker‘ weitestgehend einig. Lediglich letzte Details seien noch zu klären.

Im Raum stehen vier Millionen Euro Ablöse für Breithaupt, der schon im Winter zum FCA kommen sollte, letztlich aber vom KSC nicht die Wechselfreigabe erhielt, weil kein adäquater Ersatz gefunden wurde.

In Karlsruher war Breithaupt bis zu seinem Knöchelbruch im März ein wichtiger Leistungsträger. In sämtlichen seiner 22 Ligaspiele stand der Rechtsfuß in der Startformation. Der nächste Karriereschritt erfolgt nun offenbar im Sommer.