Regensburg bedient sich bei Köln, HSV & FCN

Der SSV Jahn Regensburg hat gleich drei Neuzugänge auf einen Schlag verkündet. Die Oberpfälzer verstärken sich mit Stürmer Sargis Adamyan (31) vom 1. FC Köln, Linksverteidiger Tim Handwerker (26) vom 1. FC Nürnberg und Mittelfeldspieler Anssi Suhonen (23) vom Hamburger SV. Adamyan und Suhonen wechseln auf Leihbasis zum Zweitliga-Schlusslicht. Handwerker unterschreibt einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag.

Die drei Spieler eint, dass sie allesamt bei ambitionierten Zweitligisten in der Hinrunde nicht wirklich zum Zug gekommen sind. Das soll sich in Regensburg ändern. Mit nur elf Punkten steht das Team von Andreas Patz am Ende der Zweitliga-Tabelle, will für die Rückrunde aber noch einmal angreifen. Mit dem neu gewonnenen Trio soll die Qualität steigen und die Klasse gehalten werden.