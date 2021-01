Chelsea: Oder doch Rodgers?

Beim FC Chelsea stehen offenbar nicht nur deutsche Trainer auf der Liste möglicher Erben von Frank Lampard. Wie der ‚Mirror‘ in seiner Sonntagsausgabe schreibt, denkt man an der Stamford Bridge auch über Brendan Rodgers nach. Der 47-Jährige steht aktuell bei Leicester City an der Seitenlinie.

Chelsea-Boss Roman Abramovich soll intensiv mit dem Gedanken spielen, Lampard vor die Tür zu setzen. Zuletzt wurden vor allem deutsche Übungsleiter als Nachfolger bei den Blues gehandelt. Namentlich sind Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Ralph Hasenhüttl und auch Ralf Rangnick im Gespräch.