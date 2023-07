Keine Zukunft bei Bayern: Tuchel sortiert Talent aus

Der FC Bayern treibt den Kader-Umbruch voran und macht dabei offensichtlich auch keinen Halt vor Talenten. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat Gabriel Vidovic (19) keine Zukunft mehr beim Rekordmeister. Der in der vergangenen Saison an Vitesse Arnheim ausgeliehene Offensivspieler wurde vom Trainingslager am Tegernsee ausgeschlossen und soll möglichst zeitnah verkauft werden, so die Sportzeitung.

Auch Arijon Ibrahimovic (17) wurde vor Abfahrt ins Trainingscamp zunächst mitgeteilt, an der Säbener Straße bleiben zu müssen. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Thomas Müller (33) erhält Ibrahimovic nun aber wohl doch noch die Chance, sich unter Tuchel zu zeigen. Der Youngster soll in Kürze nachreisen.

