Davies & Simons: Freund bezieht Stellung

Heute wurde mit Hiroki Ito der erste Sommer-Neuzugang des FC Bayern für die neue Saison offiziell vorgestellt. Bei der Pressekonferenz zum Transfer des 25-jährigen Japaners, der vom VfB Stuttgart an die Säbener Straße gewechselt ist, ging es aber nicht nur um den Innenverteidiger. Sportdirektor Christoph Freund saß mit auf dem Podium und beantwortete ebenso Fragen zu anderen Personalien.

Bei Alphonso Davies (23) ist der Zug noch nicht vollständig abgefahren, auch wenn sich die Verhandlungen mit dem kanadischen Linksverteidiger seit Monaten wie Kaugummi ziehen. „Es haben Gespräche stattgefunden, die bisher noch nicht zu einer Einigung führten“, so Freund. Allerdings sei auch klar: „Die Tür ist sicher nicht zu.“

An einen vorzeitigen Abgang scheint Freund Stand jetzt nicht zu denken. „Wichtig ist, dass er eine gute Vorbereitung macht und in seine Form findet“, erklärt der Österreicher. Das wäre für die Bayern vor allem dann wichtig, wenn Davies auch am 1. September noch Teil des Kaders ist.

Weitere Transfers?

Neben dem heute präsentierten Ito stehen bereits weitere Neuzugänge fest. João Palhinha (29) kommt vom FC Fulham, Michael Olise (22) von Crystal Palace und Nestory Irankunda (18) von Adelaide United. Dass weitere Namen auf der Zu- sowie der Abgangsseite hinzukommen, will Freund unterdessen nicht ausschließen: „Wir haben einen sehr guten Kader beisammen. Wir können nichts ausschließen, auch nicht, dass uns noch Spieler verlassen werden.“

Angesprochen auf Xavi Simons gab sich Freund jedoch schmallippig. Auf einen möglichen Transfer des 21-jährigen Offensivspielers von Paris St. Germain wollte der Sportdirektor nicht explizit eingehen. Dennoch hatte er einige lobende Worte für den niederländischen Nationalspieler übrig: „Sehr guter Spieler, er hat eine sehr gute EM gespielt. Von der Persönlichkeit und dem Charakter her ein richtig guter Spieler.“ Zudem attestiert Freund dem Dribbler „Mentalität“ und „Charakter“. Attribute, die den Bayern nach der titellosen Vorsaison mit Sicherheit gut zu Gesicht stehen würden.