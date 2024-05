Der VfB-Plan mit Abwehr-Juwel Chase

Der VfB Stuttgart möchte offenbar den Vertrag mit Innenverteidiger-Talent Anrie Chase verlängern. Nach Informationen der ‚Stuttgarter Nachrichten‘ soll der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem 20-Jährigen bis 2026 ausgedehnt und ein Leihgeschäft angestrebt werden.

Die zweite Mannschaft des VfB ist in die dritte Liga aufgestiegen, trotzdem soll das Talent Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln. Chase spielt seit 2022 bei den Schwaben und kam in der abgelaufenen Saison auf 26 Einsätze für die U21 des VfB in der Regionalliga. Er verzeichnete dort drei Scorerpunkte (zwei Tore, eine Vorlage).