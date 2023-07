Godín beendet Karriere

Innenverteidiger Diego Godín beendet im Alter von 37 Jahren seine Profi-Karriere. Der Rekordnationalspieler Uruguays (161 Länderspiele) wird am Sonntag sein letztes Spiel für Vélez Sarsfield in der ersten argentinischen Liga absolvieren. Er macht von einem in seinem Vertrag integrierten Kündigungsrecht Gebrauch und wird voraussichtlich in seine Heimat zurückkehren.

Besonders Godíns Zeit bei Atlético Madrid wird in Erinnerung bleiben. Für die Rojiblancos machte er 389 Spiele und gewann unter anderem die Meisterschaft, den Pokal und zweimal die Europa League. Nach seiner Zeit in Spanien zog es ihn zu Inter Mailand.

