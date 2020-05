Medien: Semedo-Entscheidung gefallen

Nélson Semedo präferiert offenbar einen Wechsel in die Serie A. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat der Rechtsverteidiger, der vor einem Abschied vom FC Barcelona steht, Juventus Turin seine Zustimmung für einen Transfer erteilt.

Damit würden Manchester City und der FC Bayern, die in den vergangenen Tagen ebenfalls mit Semedo in Verbindung gebracht wurden, leer ausgehen. Laut ‚Mundo Deportivo‘ ist angedacht, den 26-Jährige in einem Tausch mit Juves Miralem Pjanic einzubauen.