Bochum: Polter-Abschied um jeden Preis

Die Wege von Sebastian Polter und dem VfL Bochum werden sich in diesem Sommer voraussichtlich trennen. Laut der ‚Bild‘ existiert eine Vereinbarung, dass der 31-jährige Mittelstürmer nicht in sein letztes Vertragsjahr (bis 2023 gebunden) gehen muss.

Sehr weit in den Gesprächen war Polter zuletzt mit Eintracht Frankfurt. Seit einigen Wochen herrscht an dieser Front allerdings Stillstand. Eine Zukunft in Bochum hat der zehnfache Saisontorschütze dennoch nicht.