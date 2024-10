Nächster Klub an Marmoush dran

Das Interesse an Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt wächst und wächst. Durch die starken Leistungen in den vergangenen Wochen hat es der Angreifer nun auch auf die Liste des FC Chelsea geschafft, berichtet ‚Teamtalk‘. Die Blues sollen sich im Umfeld des ägyptischen Nationalspielers zu möglichen Transfermodalitäten informiert haben.

Chelsea ist aber bei weitem nicht der einzige Verein, der sich mit dem 25-Jährigen beschäftigt. Insbesondere in der Premier League findet der Name Marmoush großen Anklang. Zuletzt wurden auch der FC Liverpool, der FC Arsenal, West Ham United und Manchester United mit dem Stürmer der Adler in Verbindung gebracht.