Frankfurt gibt Onguéné ab

Jérôme Onguéné verlässt Eintracht Frankfurt wieder. Der 25-jährige Innenverteidiger verbringt die Saison 2023/24, wie von FT exklusiv berichtet, auf Leihbasis beim Servette FC. Bei den Schweizern will Onguéné seiner stagnierenden Karriere wieder neuen Schwung verleihen. Für den Kameruner nicht der erste Anlauf dieser Art.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon in der abgelaufenen Saison war Onguéné an seinen Ex-Klub RB Salzburg mit der Aussicht auf mehr Spielpraxis verliehen worden. Doch bei den Österreichern plagte sich der Rechtsfuß mit mehreren Verletzungen rum und absolvierte letztlich kein einziges Pflichtspiel in der gesamten Spielzeit 2022/23. Bei Genf soll es für Onguéné dieses Jahr deutlich besser laufen. In Frankfurt läuft sein Vertrag noch bis 2027.