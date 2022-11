BVB: So viel könnte Moukoko verdienen

Finanziell würde sich die Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund für Youssoufa Moukoko mehr als auszahlen. Die ‚Bild‘ taxiert das offerierte Gehalt im vorliegenden Vertragsangebot für den 17-jährigen Ausnahmestürmer auf fünf Millionen Euro pro Jahr.

Die Schwarz-Gelben hatten zunächst vier Millionen Euro Jahressalär geboten, Moukoko sechs Millionen Euro gefordert. Offenbar treffen sich die Parteien nun in der Mitte. An der Sympathie zu seinem Arbeitgeber ließ der 17-Jährige nach seinem Doppelpack am Samstag gegen den VfL Bochum (3:0) keine Zweifel: „Ich bin hier seit sieben Jahren. Ich habe das Vertrauen von Edin Terzic und kenne das Umfeld gut. Ich fühle mich wirklich wohl hier.“