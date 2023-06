Union: Mehrere Interessenten für Knoche

Robin Knoche darf sich über Avancen aus Italien freuen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, zeigen mehrere Serie A-Klubs Interesse an dem Innenverteidiger. Welche Vereine die Spur des 31-Jährigen aufgenommen haben, geht aus dem Artikel allerdings nicht hervor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Rechtsfuß ist an die Eisernen vertraglich noch bis 2024 gebunden. Dass der ehemalige Wolfsburger den Hauptstadtklub verlässt, ist aber alles andere als sicher. Vielmehr sei denkbar, dass Knoche seinen Vertrag an der Alten Försterei verlängert. Der Fachzeitung zufolge reizt es den Abräumer, in der Champions League zu spielen.

Lese-Tipp

Neuer Torhüter für Union?